Крупная дорожная авария произошла на Киевском шоссе

36-й километр Киевского шоссе Карта всех событий

ДТП с участием трех автомобилей произошло на 36-м километре Киевского шоссе. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что столкновение транспортных средств произошло при движении по направлению к МКАД.

На место происшествия прибыли городские оперативные службы. Обстоятельства инцидента выясняются.

Автомобилистам порекомендовали выбирать пути объезда, так как движение в месте аварии сильно затруднено. Для проезда в сторону центра доступна одна полоса, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Столичная Госавтоинспекция проанализировала аварийность на территории города и назвала виды ДТП, в которых чаще всего погибали и получали травмы люди.

Так, по итогам первого полугодия 2022 года к подобным видам дорожных аварий автоинспекторы отнесли столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В пятерку наиболее травмоопасных ДТП вошли также падение пассажира, наезд на велосипедиста и наезд на препятствие.