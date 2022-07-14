Минобороны: Более 200 боевиков «Кракена» отказались выполнять приказы Украины

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Националистический батальон «Кракен» нарушил прямой приказ ВСУ выдвинуться в район Краматорска, за что шесть человек были застрелены после драки с командирами. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в Министерстве обороны России.

— В 226-м националистическом формировании «Кракен» более 200 боевиков отказались выполнять приказ командования и заявили о «переходе» в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков, — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что число конфликтов и столкновений с применением оружия среди бойцов ВСУ лишь растет, передает РИА Новости.

7 июля «Кракен» также отказался выдвинуться из Харькова в Покровское. Командование националистов и боевики отказались от выполнения приказа.

Также стало известно, что личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны Украины отказался отправляться из Львова в Донбасс, где проходили боевые действия. Отмечается, что решение украинских военных связано с включением в состав подразделений необученных резервистов и отсутствием тяжелого вооружения.