Театру имени Гоголя вернули историческое название

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С Московского драматического театра имени Гоголя сняли вывеску «Гоголь-центра».

Театр после ухода Кирилла Серебренникова сменил худрука и директора. При этом по документам, как подчеркнули в столичном департаменте культуры, учреждение всегда оставалось Театром имени Гоголя, передает агентство городских новостей «Москва».

29 июня сообщалось, что художественным руководителем Театра Гоголя станет Антон Яковлев, а «Школы современной пьесы» — Дмитрий Астрахан. Яковлев, как уточняется, является лауреатом премии Москвы в области литературы и искусства.

При этом Астрахан имеет звание заслуженного деятеля искусств России. Директором «Современника» стал Юрий Кравец, а за творческую часть там будет отвечать худсовет.

12 июля стало известно, что должность генерального директора московского концертного зала «Зарядье» займет руководитель Московского государственного симфонического оркестра, пианист и дирижер Иван Рудин.

При этом сам Рудин свыше 20 лет руководит ежегодным музыкальным фестивалем ArsLonga в Москве, в концертах которого участвовали Юрий Башмет, Элисо Вирсаладзе и другие.