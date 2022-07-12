Иван Рудин займет пост гендиректора концертного зала «Зарядье»

Фото: ТАСС / Виталий Невар

Должность генерального директора московского концертного зала «Зарядье» займет руководитель Московского государственного симфонического оркестра, пианист и дирижер Иван Рудин. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры во вторник, 12 июля.

— Пианист и дирижер Иван Рудин займет пост генерального директора концертного зала «Зарядье». <…> Дирижер работает с такими выдающимися артистами, как Юрий Башмет, Наталия Гутман, Александр Лазарев, Юстус Франц, Маргарет Прайс, Владимир Крайнев, Эдуард Бруннер, Дмитрий Лисс, Изаи квартет и другими, — говорится в сообщении.

При этом сам Рудин свыше 20 лет руководит ежегодным музыкальным фестивалем ArsLonga в Москве, в концертах которого участвовали Юрий Башмет, Элисо Вирсаладзе и другие, сообщает ТАСС.

Также стало известно, что Алексей Франдетти стал главным режиссером театра «Ленком». Сам режиссер отметил важность его назначения. По его словам, это является огромной радостью и не меньшей ответственностью для него.

Кроме того, Московский театр «Современник» объявил о формировании художественного совета. Его председателем избран народный артист РФ Владислав Ветров.