Жителей Ставропольского края задержали в Подмосковье за незаконную вырубку леса

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Талдомском городском округе задержали двух жителей Ставропольского края, которые подозреваются в незаконной рубке лесных насаждений. Об этом в четверг, 14 июля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, представитель местного филиала лесничества заявил в полицию, что в лесном массиве возле деревни Пенкино зафиксирована незаконная вырубка дубов.

Причиненный лесному фонду ущерб превысил 180 тысяч рублей.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления выявлены и задержаны жители Ставропольского края 35 и 42 лет, — рассказала Петрова.

В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Решения суда подозреваемые будут дожидаться под стражей, констатировала Петрова.

Заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев ранее рассказал, что штраф за уничтожение ценной породы дерева без разрешения местных властей могут получить даже владельцы дачного участника, где росло растение.