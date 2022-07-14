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Маршрут автобуса № 31 временно поменяют в Зеленограде из-за полумарафона

Евгений Белоусов
Город
Маршрут автобуса № 31 временно поменяют в Зеленограде из-за полумарафона
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Зеленоград, Савёлкинский проезд Карта всех событий

В связи с проведением 25-го Зеленоградского полумарафона 17 июля временно будет изменен маршрут автобуса № 31. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— 17 июля с 9 часов до окончания мероприятия вместо Озерной аллеи автобусы № 31 будут ходить по Савелкинскому проезду и Сосновой аллее, — говорится в сообщении.

Также до окончания полумарафона не будут работать остановки «Дендропарк» и «Городской пруд». Пассажирам рекомендуется пользоваться остановкой «МИЭТ» на Георгиевском проспекте, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также автобус № 408, курсирующий между Зеленоградом и деревней Холмы, перестанет работать с 15 июля. Пассажирам для проезда в деревню Холмы рекомендуют пользоваться маршрутом № 377, путь которого полностью совпадает с № 408.

При этом с 15 июля по пятницам и выходным изменится маршрут трамваев № 4л и 4п. Уточняется, что по этим дням трамваи указанных маршрутов не будут проходить через станцию метро «Преображенская площадь».

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