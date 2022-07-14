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В Москве выросло количество ДТП со смертельным исходом

Араз Салехов

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В Москве выросло количество ДТП со смертельным исходом
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

За первые шесть месяцев текущего года в Москве зарегистрировано 315 аварий, что на 0,9 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в четверг, 14 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам собеседницы «ВМ», в столице стали чуть меньше нарушать правила ПДД — всего 315 случаев. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было выявлено 318 случаев.

Также в разговоре с корреспондентом «ВМ» Нефедова отметила, что в столице отмечается рост аварий со смертельным исходом — 77. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 14,9 процента.

В конце июня стало известно, что за первые пять месяцев текущего года на Московской кольцевой автодороге (МКАД) зарегистрировано 259 аварий. Этот показатель на 0,8 процента меньше результата аналогичного периода прошлого года. В ГАИ отметили, что в этом году количество погибших в ДТП сократилось на 40 процентов.

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