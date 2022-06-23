ГИБДД раскрыла статистику аварий на МКАД

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Россия, Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

За первые пять месяцев текущего года на Московской кольцевой автодороге (МКАД) зарегистрировано 259 аварий, что на 0,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

В ГАИ отметили, что в этом году количество погибших в ДТП сократилось на 40 процентов.

Согласно проведенному анализу, чаще всего причинами смертельных аварий на МКАД становились наезды на стоящие транспортные средства. Остановки в большинстве случаев происходили из-за поломки автомобилей или мелких аварий.

Число пострадавших на МКАД, напротив, увеличилось на 6,6 процента.

21 июня были названы самые частые нарушения ПДД владельцами самокатов.

До этого сообщалось, что почти 12 тысяч водителей пойманы за рулем авто с иностранными государственными знаками.