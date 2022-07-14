Дептранс Москвы подвел итоги конкурса на дизайн карт «Тройка»
Подведены итоги конкурса по дизайну карты «Тройка», участникам предлагалось вдохновиться летним сезоном и Москвой-рекой. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 14 июля.
— Вы прислали множество прекрасных вариантов, спасибо за участие! Делимся идеями победителей: Ульяна посвятила дизайн открыточным видам, которыми мы привыкли любоваться с реки, — говорится в сообщении.
При этом конкурсант Сергей показал Москву-реку как артерию, которая снабжает водой сердце города, передает Telegram-канал ведомства.
Билетная система на базе столичной карты «Тройка» запущена в 20 российских регионах. Сейчас она работает в Москве и области, Карелии, Комсомольске-на-Амуре, Туле и других регионах.
27 июня в столичном метрополитене появились еще 200 тысяч карт «Тройка» с российским чипом. Власти города совместно с МСП разработают более современный чип для транспортной и банковской сферы.
Подобная технология даст возможность внедрить еще больше удобных билетных решений для пассажиров. Дефицита транспортных карт в столице нет и не будет.