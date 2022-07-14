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Два автомобиля столкнулись на МКАД

Анастасия Колоскова
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на МКАД
Фото: Telegram / «Дептранс. Оперативно»
Россия, Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Машины столкнулись перед пересечением магистрали с Каширским шоссе. Автомобилистам порекомендовали выбирать пути объезда, так как движение на месте дорожной аварии затруднено.

Для проезда доступны три полосы из пяти, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Видео: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

В этот же день крупное ДТП с участием трех автомобилей произошло на 36-м километре Киевского шоссе.

Столичная Госавтоинспекция проанализировала аварийность на территории города и назвала виды ДТП, в которых чаще всего погибали и получали травмы люди.

Так, по итогам первого полугодия 2022 года к подобным видам дорожных аварий автоинспекторы отнесли столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В пятерку наиболее травмоопасных ДТП вошли также падение пассажира, наезд на велосипедиста и наезд на препятствие.

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