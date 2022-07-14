Более тысячи электробусов обслуживают в Москве по контрактам жизненного цикла

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Свыше тысячи электробусов обслуживают в Москве по контрактам жизненного цикла (КЖЦ). Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в четверг, 14 июля.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы обеспечиваем самые безопасные и комфортные поездки по городу. Сейчас в Москве больше тысячи электробусов российского производства, — сказал руководитель ведомства.

Они обслуживаются по КЖЦ в течение 15 лет, добавил он. Расходы, связанные с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств, полностью несет производитель, а техника круглосуточно находится под полным контролем, передает слова Ликсутова Telegram-канал ведомства.

11 июля Росреестр по Москве поставил на кадастровый учет электробусный парк «Красная Пахра» в Троицком административном округе. Так, объект предназначен для хранения, технической эксплуатации и ремонта электробусов большого класса. При этом парк способен обслуживать дизельные автобусы большой вместимости.