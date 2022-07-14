Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более тысячи электробусов обслуживают в Москве по контрактам жизненного цикла

Лала Манушакян
Город
Более тысячи электробусов обслуживают в Москве по контрактам жизненного цикла
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Свыше тысячи электробусов обслуживают в Москве по контрактам жизненного цикла (КЖЦ). Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в четверг, 14 июля.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы обеспечиваем самые безопасные и комфортные поездки по городу. Сейчас в Москве больше тысячи электробусов российского производства, — сказал руководитель ведомства.

Они обслуживаются по КЖЦ в течение 15 лет, добавил он. Расходы, связанные с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств, полностью несет производитель, а техника круглосуточно находится под полным контролем, передает слова Ликсутова Telegram-канал ведомства.

11 июля Росреестр по Москве поставил на кадастровый учет электробусный парк «Красная Пахра» в Троицком административном округе. Так, объект предназначен для хранения, технической эксплуатации и ремонта электробусов большого класса. При этом парк способен обслуживать дизельные автобусы большой вместимости.

Транспорт Максим Ликсутов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

День святых апостолов

Ольга Зиновьева
Ольга Зиновьева

Юбилей отмечаем масштабно

Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Все мнения
О проекте