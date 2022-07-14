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Движение на 36-м километре Киевского шоссе восстановили после крупного ДТП

Анастасия Колоскова
Происшествия
Движение на 36-м километре Киевского шоссе восстановили после крупного ДТП
Фото: Telegram-канал Дептранс. Оперативно
36-й километр Киевского шоссе Карта всех событий

Движение на 36-м километре Киевского шоссе восстановили после ДТП с участием трех грузовых автомобилей. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла при движении по направлению к МКАД, на 36-м километре Киевского шоссе. На месте происшествия работали городские оперативные службы, в связи с чем движение на месте аварии было сильно затруднено.

Позже в столичной ГИБДД уточнили, что в результате ДТП один человек погиб, еще один госпитализирован с травмами.

Виновником аварии стал водитель грузового манипулятора, который протаранил два автомобиля, остановившихся в крайней правой полосе, чтобы устранить разрыв троса в процессе буксировки. В результате ДТП под колесами грузовика оказались водитель и пассажир одной из «Газелей».

Столичная Госавтоинспекция проанализировала аварийность на территории города и назвала виды ДТП, в которых чаще всего погибали и получали травмы люди.

Так, по итогам первого полугодия 2022 года к подобным видам дорожных аварий автоинспекторы отнесли столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В пятерку наиболее травмоопасных ДТП вошли также падение пассажира, наезд на велосипедиста и наезд на препятствие.

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