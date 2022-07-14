В ЛНР заявили, что ВСУ планируют использовать жителей Соледара как живой щит

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ВСУ закрепились в жилой застройке города Соледар в ДНР и хотят использовать местных жителей в качестве живого щита. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в четверг, 14 июля.

— Город в прямой видимости, уже есть четкое понимание, что противник по старой доброй традиции закрепился в жилой застройке и, судя по всему, будет как и ранее использовать местное население в качестве живого щита, — сказал военный.

По словам Филипоненко, в настоящее время союзные силы ведут разведку и определяют огневые точки украинских войск, чтобы наносить точечные удары и сократить риски для мирных жителей, передает РИА Новости.

13 июля сообщалось, что союзные силы ЛНР и России зашли в городскую черту Соледара, находящегося под контролем Украины, города в ДНР. Как отметил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, через несколько дней город может быть полностью очищен от украинских солдат и взят под контроль союзных войск.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что информация о потерях украинской армии не разглашается в связи с государственной тайной. Таким образом, по ее мнению, Россия не сможет использовать эти данные в своих целях.