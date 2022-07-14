Минобороны Украины отказались распространять данные о потерях ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Информация о потерях украинских войск, не разглашается в связи с государственной тайной. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в четверг, 14 июля.

— Цифры погибших представляют собой государственную тайну во время военного положения, — отметила она.

Маляр добавила, что это объясняется и тем, что Россия не должна знать эти цифры, чтобы не использовать в своих целях, передает РИА Новости.

Националистический батальон «Кракен» нарушил прямой приказ ВСУ выдвинуться в район Краматорска, за что шесть человек были застрелены после драки с командирами.

До этого министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ несут большие потери и крайне истощены. Он также добавил, что армия Украины крайне нуждается в поставках западных вооружений. Ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в перечень приоритетной техники, подчеркнул чиновник.

Также участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности сообщил, что потери в украинских войсках составили на сегодняшний день не менее 50–70 тысяч убитыми.