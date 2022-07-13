В МВД ЛНР заявили, что российские войска зашли в городскую черту Северска

Фото: Минобороны РФ

Силы Луганской народной республики (ЛНР) и России зашли в городскую черту Северска, находящегося под контролем Украины города Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в среду, 13 июля, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

— Приятная новость: наши войска успешно зашли в городскую черту Северска и заставили «вэсэушников» бежать в разные направления, — заявил он.

По словам Киселева, через несколько дней город может быть полностью очищен от украинских солдат и взят под контроль союзных войск, передает ТАСС.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзные войска ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ на территории республики.

До этого министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ несут большие потери и крайне истощены. Он также добавил, что армия Украины крайне нуждается в поставках западных вооружений. Ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в перечень приоритетной техники, подчеркнул чиновник.