Президент Италии Маттарелла не принял отставку премьера Драги

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Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства в четверг, 14 июля.

— Президент республики Серджо Маттарелла принял сегодня вечером в Квиринальском дворце председателя совета министров профессора Марио Драги, который подал прошение об отставке с поста главы правительства. Президент не принял отставку, — говорится в сообщении.

Кроме того, Маттарелла предложил Драги выступить в парламенте и дать оценку возникшей ситуации на заседании в Сенате Республики. Так, уточняется, что премьер выступит уже 20 июля.

Решение об отставке премьер принял в связи с отказом движения «5 звезд» принять участие в голосовании о доверии правительству в верхней палате парламента Италии. Этим они формально обозначили свой выход из парламентского большинства, передает ТАСС.

Драги объявил об уходе с поста премьер-министра 14 июля.

В начале июля Борис Джонсон заявил, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне.