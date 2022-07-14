Премьер Италии Драги объявил о решении подать в отставку

Фото: flickr/european_parliament

Премьер-министр Италии Марио Драги принял решение покинуть свой пост.

— Хочу объявить вам, что этим вечером передам президенту республики заявление об отставке, — передает его слова РИА Новости.

14 июля стало известно, что по итогам второго тура выборов премьер-министра Великобритании в следующий этап прошли пять кандидатов. Отмечается, что больше всего голосов набрал экс-глава Минфина Риши Сунак — 101.

В начале июля Борис Джонсон заявил, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что выдвигает свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии. Она пообещала «начать снижать налоги с первого дня» своего премьерства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, является ли отставка Джонсона результатом его антироссийской риторики. Он подчеркнул, что итоги работы премьер-министра Великобритании должны оценивать жители Соединенного Королевства, а не Кремль.