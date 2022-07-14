Брянский губернатор сообщил об обстрелах погранпоста поселка Черноземный

Фото: Минобороны РФ

Пограничный пост поселка Черноземный был дважды обстрелян украинскими беспилотниками. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в четверг, 14 июля.

— Вечером беспилотный аппарат обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. На АЗС повреждено остекление и внешняя обшивка здания, — отметил он.

В настоящее время на месте работают оперативные службы, жертв и пострадавших нет, подчеркнул глава региона в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что украинская армия предприняла неудачную попытку наступления в Запорожской области. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, в настоящее время Запорожье находится под контролем украинской армии, однако в его освобождении нет никаких сомнений.

Глава ВГА Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев 11 июля сообщил, что в связи с ударом ВСУ по Новой Каховке произошел взрыв на складах с минеральными удобрениями. Он уточнил, что серьезные повреждения получил и склад с гуманитарной помощью.