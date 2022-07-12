Глава Брянской области сообщил об обстреле поселка Белая Березка

Фото: Минобороны РФ

Украинские военные обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— Сегодня вечером со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел поселка Белая Березка Трубчевского района. На территорию поселка было выпущено порядка 18 минометных снарядов, — отметил он.

При этом гражданское население не пострадало. В настоящее время на месте работают все оперативные и аварийные службы, подчеркнул глава региона в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что украинская армия предприняла неудачную попытку наступления в Запорожской области. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, в настоящее время Запорожье находится под контролем украинской армии, однако в его освобождении нет никаких сомнений.

11 июля ВСУ нанесли удар по Новой Каховке. В связи с этим взорвались склады с минеральными удобрениями, селитрой, повреждены больница, рынок и жилые дома, а в радиусе двух километров вылетели окна.