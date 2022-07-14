Южный вестибюль станции метро «Черкизовская» открыли для пассажиров

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, метро Черкизовская Карта всех событий

Южный вестибюль станции «Черкизовская» Сокольнической линии метро снова открыт для входа и выхода пассажиров. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Южный вестибюль станции «Черкизовская» открыт для входа и выхода пассажиров, — сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Станция, как уточняется, работает в штатном режиме. До этого ведомство сообщало, что вестибюль был закрыт по требованию полиции.

11 июля заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в городе приступили к разработке будущего пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5). Проект выглядит так: 89 километров, 39 станций, 11 из них позволяют пересесть на метро, МЦК и другие диаметры.

Также в июле изменится расписание поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Отмечается, что это сделают в связи со строительством северного вестибюля нового остановочного пункта Поклонная для будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4).