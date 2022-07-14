Лукашенко заявил, что Украина была потеряна после отказа от славянской идентичности

Фото: Администрация президента РФ

Украина была потеряна, когда ее власти отказались от славянской идентичности. Об этом в четверг, 14 июля, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии фестиваля «Славянский базар» в Витебске.

— Как бы сегодня ни переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до начала специальной операции — тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности, — заявил он, передает «БелТА».

Он отметил, что расширение НАТО на восток раскидало славян по разные стороны баррикад и главный удар был нанесен восемь лет назад «в самое сердце славянского мира — в белорусско-российско-украинское братство».

— Мы даже не могли представить, что с политической карты исчезнет Югославия, а постсоветское пространство погрузится в череду вооруженных конфликтов, — сказал Лукашенко.

Однако он выразил надежду, что «украинский народ вернется в свою семью». Белорусский лидер добавил, что украинский язык всегда будет звучать на фестивале «Славянский базар».

12 июля Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным планы Запада по нападению на РФ через Украину. Он отметил, что на данный момент страны Запада ведут разведку, проводят учения и осваивают военную логистику.