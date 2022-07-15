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«К этому идет»: президент Бразилии намекнул на необходимость капитуляции Киева

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«К этому идет»: президент Бразилии намекнул на необходимость капитуляции Киева
Фото: flickr/palaciodoplanalto

Президент Бразилии Жаир Болсонару сказал, что знает, как можно решить конфликт на Украине. Он сообщил, что планирует обсудить это с украинским лидером Владимиром Зеленским. При этом бразильский лидер намекнул на капитуляцию Аргентины по результатам столкновения с Великобританией из-за Фолклендских островов.

— Я передам ему свое видение. Я знаю, каким будет решение в этом случае, но не буду забегать вперед, — сказал Болсонару в интервью CNN Brazil.

При этом президент Бразилии провел аналогию с конфликтом из-за Фолклендских островов. Тогда Аргентина была вынуждена капитулировать после высадки британского десанта в 1982 году.

— Решение вопроса… Чем закончилась война Аргентины с Соединенным Королевством в 1982 году? К этому идет. В жизни есть то, что причиняет боль и вред, но это необходимо понять, — заявил Болсонару.

В Крыму заявили, что Киев не вправе выдвигать условия по спецоперации. Такое мнение в четверг, 14 июля, высказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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