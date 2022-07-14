В Крыму заявили, что Киев не вправе выдвигать условия по спецоперации

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Положение Украины не позволяет ей выдвигать какие-либо условия касательно прекращения российской спецоперации. Такое мнение в четверг, 14 июля, выразил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

— Диктовать условия будет только Россия. И не только Украине, которую ждет полная капитуляция. А военных преступников из киевского режима — военный трибунал, — цитирует Гемпеля РИА Новости.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина перестанет вести боевые действия, когда Россия по собственному желанию выведет войска с территории страны.

Недавно стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский пообещал дать полякам особый статус на Украине в обмен на ввод Варшавой войск на запад страны. Об этом сообщил в колонке на портале «Украина.ру» экс-дипломат Ростислав Ищенко.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.