Эксперт объяснил, за какие поступления на карту придется платить налог

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Заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Семен Янкевич объяснил россиянам, придется ли им платить налоги со всех переводов на карту.

Он сообщил, что отправленные родственнику деньги не обязывают к выплатам в госказну. Не облагаются налогами и алименты, пособия и другие социальные выплаты.

— Если вы продаете подержанные вещи на популярных площадках типа «Авито», то беспокоиться также не о чем. Если вы владели имуществом больше трех лет, то такая продажа освобождается от НДФЛ. Кроме того, вы не обязаны делать отчисления государству, если продаете что-то дешевле, чем купили изначально, — пояснил эксперт.

Но если речь идет о получении арендной платы с жилья, то тут уже налог необходимо платить. Если Федеральная налоговая служба получит информацию, что физическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность без отчислений в бюджет, то она может провести проверку и выставить акт с указанием суммы, которую предприниматель не заплатил. Плюс пени и штраф могут составить от 20 до 40 процентов неуплаченной суммы налога, отметил Янкевич в интервью порталу Life.

Собственник недвижимости в России обязан ежегодно платить налог за свое жилье. Однако некоторые люди могут снизить его сумму или освобождаются от него вовсе. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.