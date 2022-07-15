Столичные службы обеспечили энергоснабжение будущей сцены Александринского театра

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства закончили работы, связанные с обеспечением энергоснабжения будущей сцены Александринского театра. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Для этого построили две кабельные линии 10 киловатт общей протяженностью 8,5 километра. В распределительном пункте смонтировано надежное оборудование, которое позволит обеспечить эффективное энергопотребление и бесперебойную работу всех устройств. Общая присоединенная мощность составит 3,4 мегаватта, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что столичные службы при прокладке новых линий использовали метод горизонтально направленного бурения. Подобная технология дает возможность минимизировать разрытия и не повреждать коммуникации. Открытие новой сцены запланировано на 2024 год, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также стало известно, что городские службы выполнили уже 50 процентов работ по благоустройству в Красносельском районе. Бирюков рассказал, что уже на 75 процентов завершены работы по устройству кабельной канализации общей протяженностью 17 километров, в которую уберут воздушные линии.