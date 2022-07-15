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Более трехсот пунктов вакцинации от ковида работает в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Более трехсот пунктов вакцинации от ковида работает в Подмосковье
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Триста десять пунктов вакцинации от коронавируса работают в округах Подмосковья, сообщили в областном Минздраве. Среди них тринадцать пунктов работают круглосуточно.

Пройти вакцинацию можно в поликлинике, ТЦ и МФЦ. Для этого нужны паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Выбрать подходящий пункт можно на специальной интерактивной карте.

Первый зампред областного правительства Светлана Стригункова отметила, что в регионе продолжают выявлять новые случаи, поэтому стоит вовремя пройти ревакцинацию, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Практикующий врач Антон Ершов отметил, что, несмотря на подъем заболеваемости, возвращение масочного режима в России пока не имеет практического смысла. Было доказано, что масочный режим имеет смысл тогда, когда его соблюдает более 90 процентов населения, а, по словам врача, летом это невозможно, передает Life.ru.

До этого москвичам рассказали о профилактике COVID-19 в летний период.

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