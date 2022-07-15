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Москвичей пригласили на 14 бесплатных экскурсий по городу

Араз Салехов
Город
Москвичей пригласили на 14 бесплатных экскурсий по городу
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москвичей пригласили посетить 14 бесплатных экскурсий по городу. Они пройдут с 2 по 28 августа. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Гиды проведут экскурсантов по историческим районам столицы и расскажут, как менялась Москва. Например, они узнают, какую функцию в прошлые века выполняли городские фонтаны, как Екатерина II придумала Бульварное кольцо и что должны были символизировать знаменитые сталинские высотки — так называемые семь сестер, — говорится в сообщении.

Так, в ходе мероприятий горожане смогут увидеть купеческое Замоскворечье, посетить порт пяти морей, а также узнать историю древних храмов. Продолжительность пешей экскурсии составит около двух часов, автобусная экскурсия займет около четырех часов. Участниками события смогут стать взрослые и дети старше восьми лет.

Более подробную информацию об экскурсиях можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что пассажиры «Доброго автобуса» смогут четыре раза в неделю бесплатно кататься на теплоходе по Москве-реке. Глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что список мест, куда активные участники «Московского долголетия» смогут отправиться на бесплатные экскурсии, постоянно расширяется.

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