Собянин освободил медицинские и учебные организации от платы за аренду до получения лицензий

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 15 июля, принял решение освободить частные медицинские и образовательные организации от выплат за аренду городских объектов до получения лицензии на работу.

Данное решение было принято в связи с тем, что организациям зачастую отдают в аренду помещения, которые требуют ремонта. Только после него арендаторы могут получить лицензии и начать профильную деятельность.

— Новая мера поддержки поможет частным медцентрам, детским садам и школам быстрее подготовиться к открытию и станет дополнительным стимулом для привлечения инвестиций в эту сферу. После получения лицензии они смогут оплачивать арендные платежи по льготным ставкам, — написал глава города в своем Telegram-канале.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что льгота будет действовать в течение шести месяцев.

До этого сообщалось, что производитель изделий и материалов для сетей связи «Связьстройдеталь», имеющий с 2017 года статус промышленного комплекса, получил дополнительную льготу на два земельных участка, арендуемых у города.