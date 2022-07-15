Литератор пояснил, зачем нужны сказки с плохим концом

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Почему детские сказки часто бывают грустными или страшными и что кроется за их совсем недетскими сюжетами, рассказал литератор Михаил Вирозуб.

Он пояснил, что недетские сюжеты в литературе — это прежде всего отсутствие «хорошего» конца. Такие произведения тоже необходимы, они способствуют развитию детей, их адаптации к реальной жизни.

— Привыкшим к хэппи-эндам детям принять другую реальность непросто, но это и есть вхождение в реальную жизнь, где проводниками должны стать умные взрослые. Таковы многие сказки Андерсена, подлинное понимание которых приходит уже во взрослом возрасте, — отметил он в комментарии МИР 24.

Как пояснил эксперт, польза от прочтения таких недетских сюжетов может возникнуть в процессе последующего обсуждения, совместного со взрослыми осмысления, прочувствования.

Более 1,2 тысячи родителей обратились в столичные семейные центры с начала года с вопросом, как развить у ребенка интерес к книгам. Подробнее о том, как помочь детям полюбить читать, рассказывает специалист семейного центра «Печатники» Юлия Щетинина.