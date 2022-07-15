Сотрудники косметологической клиники обманули клиентов на 16 миллионов рублей

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Сотрудники частной косметологической клиники в Тюмени обманули клиентов на 16 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники действовали на территории города с 2017 по 2019 год. Они склоняли людей, преимущественно пенсионного возраста, к прохождению бесплатной диагностики организма, уверяя, что данные исследования проводятся якобы в рамках государственной программы.

После прохождения мошенники заявляли, что у пациентов плохие анализы и им необходимо пройти двухлетний курс терапии стоимостью 300 тысяч рублей.

— Чтобы не спугнуть клиентов, к разговору подключался еще один участник группы. Он отмечал, что пенсионеры могут воспользоваться специальной льготной программой, благодаря которой стоимость лечения снизится в три раза. Кроме того, услуги якобы можно оформить по системе кредитования на льготных условиях, тогда все расходы полностью лягут на клинику, — пояснила Волк.

Поверив, клиенты подписывали договор. При этом в документах было указано, что оплатить услуги должны пациенты, но мошенники уверяли, что это формальность. Однако вскоре пожилым людям стали поступать звонки от кредитных организаций. Им сообщали о наличии просрочки по кредиту.

Потерпевшие пытались разобраться в случившемся в клинике, но ее работники отказывались возвращать деньги, ссылаясь на действующий договор.

— Следствием установлено, что от противоправных действий мошенников пострадали 165 человек, а общая сумма ущерба превысила 16 миллионов рублей, — рассказала Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Также стало известно, что мужчина похитил свыше 95 миллионов рублей из индивидуальных банковских сейфов в мае 2021 года. По данным следствия, фигурант взял в аренду банковские ячейки в различных отделениях одного из столичных банков. Находясь в хранилище, злоумышленник повреждал стенки перегородок между арендованными им и рядом находящимися ячейками, после чего совершал кражу денежных средств.