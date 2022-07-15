Стрелка из офиса микрозаймов проверяют на причастность к другим преступлениям

Фото: Telegram / 112

Сотрудники полиции изучат деятельность стрелка из офиса микрозаймов на причастность к другим преступлениям. Об этом стало известно в пятницу, 15 июля.

Оружие предполагаемого убийцы проверят на судебно-баллистических и дактилоскопических экспертизах, сообщает Telegram-канал «112».

Также известно, что в пятницу, 15 июля, злоумышленнику изберут меру пресечения в Хамовническом суде столицы.

По предварительным данным, мужчина пошел на преступление из-за потери работы и долга в размере 19 тысяч рублей. О том, что известно о жизни злоумышленника, читайте в материале «Вечерней Москвы».