Нацист с больной спиной: что известно об убийце сотрудницы МФО

Фото: OK

Россия, Москва, Кожевническая улица Карта всех событий

В ночь с 13 на 14 июля Следственный комитет совместно с МВД задержал предполагаемого убийцу сотрудника микрофинансовой организации «Viva Деньги». По предварительным данным, мужчина пошел на преступление из-за потери работы и долга в размере 19 тысяч рублей. О том, что известно о жизни злоумышленника, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Мотивы убийства

Убийство, о котором идет речь, произошло 10 июля на Кожевнической улице. Жертвой злоумышленника стала 51-летняя сотрудница МФО Ирина Г. Она проработала в микрофинансовой организации «Viva Деньги» около двух лет.

В тот день Ирина, как обычно, пошла на работу, однако вечером не вернулась. Родственники забеспокоились в связи с ее пропажей и позвонили менеджеру компании, который и отправился на поиски коллеги. Он был первым, кто обнаружил тело женщины.

Фото: соцсети

«Комсомольская правда» сообщает, что Дмитрий П. пришел на место происшествия с охолощенным пистолетом. Мужчина самостоятельно переделал его в боевое оружие, а также сделал глушитель. Он несколько раз выстрелил женщине в лицо и спустя пару минут ушел, ничего не взяв.

Родные злоумышленника отмечают, что в день убийства и на следующие сутки после этого Дмитрий был сильно пьян. Ему даже пришлось вызывать скорую, так как он буквально не мог подняться с кровати.

Фото: ГСУ СК России по Москве

Несмотря на сильное алкогольное опьянение и слабую подготовку, мужчину задержали только спустя трое суток, вечером 13 июля, в Московской области. В тот же вечер ему предъявили обвинение по двум статьям — «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

По данным СК, злоумышленник являлся заемщиком денежных средств в размере 30 тысяч рублей в данной микрофинансовой организации. Однако деньги в полном объеме вернуть не смог. Злоумышленник отдал только часть займа и остался должен еще 19 тысяч.

По словам самого задержанного, он убил женщину по личным мотивам.

— Она мне выдала кредит, который я не смог погасить, — цитирует слова подозреваемого «Комсомольская правда».

Исторический факультет

По данным «ВМ», задержанного зовут Дмитрий П. Он родился 22 июля 1975 года в Ульяновске. В юношеские годы мужчина очень любил учиться, увлекался чтением, особенно исторической литературой.

В дальнейшем Дмитрий поступил в местный вуз на исторический факультет и успешно его окончил. Однако по специальности не трудился. Проживая в Ульяновске, он работал администратором — сначала в баре, потом в кинотеатре. Позже мужчина принял решение переехать в Москву.

По данным МК, в этот момент Дмитрий познакомился с Ларисой, с которой и проживал в Балашихе.

Совместную жизнь возлюбленных омрачало лишь хроническое безденежье, поскольку и в столице Дмитрий П. переходил с одной работы на другую. Так, с 25 мая 2006 года он занимал должность генерального директора сразу в нескольких ООО. Но вскоре компании закрылись, а мужчина вернулся к более простым позициям.

Фото: OK

В качестве его последнего места работы указывается должность администратора на складе.

По данным СМИ, о проблемах с деньгами знали и его близкие, поскольку незадолго до убийства Дмитрий одалживал у родственников небольшую сумму — 5 тысяч рублей. Денежные средства мужчине были необходимы якобы из-за проблем со здоровьем. На последнем месте работы он серьезно повредил спину, и ему требовалась операция. Вероятнее всего, из-за этого он и пошел в МФО, но вскоре после получения там денег узнал, что операции можно избежать.

Социальные сети

На личной странице Дмитрия в «Одноклассниках» можно увидеть различные фото с отдыха. Судя по кадрам, он вел обычную жизнь и увлекался оружием, о чем свидетельствует несколько фотографий.

Фото: ОК

Однако у задержанного есть и «тайная» страничка в соцсети «ВКонтакте», которую он вел под другой фамилией. Профиль практически полностью посвящен пропаганде нацизма.

Так, на странице размещены фотографии людей в форме и видеозаписи обучающего характера — как научиться владеть оружием, в том числе огнестрельным. Причем в роликах речь идет о курсах спецподготовки для спецназа.