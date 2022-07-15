Москва выберет на аукционе инвестора для реорганизации бывшей промзоны «Южное Бутово»

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, заказник Южное Бутово Карта всех событий

В рамках проекта «Индустриальные кварталы» пройдет городской аукцион на приобретение права развития неэффективно эксплуатируемой территории площадью 24,8 гектара бывшей промзоны «Южное Бутово». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 15 июля.

— По проекту «Индустриальные кварталы» пройдет четвертый аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории. Победитель торгов вложит в развитие участка не менее 24,6 миллиарда рублей, а ежегодные поступления в бюджет превысят два миллиарда рублей в текущих ценах. В результате в городе будет создано 6,3 тысячи новых рабочих мест, — отметил Ефимов.

Так, в проекте смогут поучаствовать желающие, которые подходят под требования участников аукциона. Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 августа 2022 года, а победителя определят 29 августа 2022 года.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в дальнейшем панируется строительство более 297 тысяч квадратных метров недвижимости на месте складов. При этом порядка 169 тысяч квадратных метров будут выделены для создания предприятий научно-производственной деятельности, а также свыше 128 тысяч квадратных метров — для общественно-деловой застройки.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, аукцион планируется проводить на онлайн-платформе. При этом победителю предстоит за десять лет реализовать проект развития.

Отмечается, что комплексное развитие территорий бывших промзон в рамках проекта предоставит около 550 тысяч новых рабочих мест. Кроме этого, общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей для порядка 150 участков с площадью две тысячи гектаров.

Так, проект комплексного развития территорий (КРТ) «Индустриальные кварталы» дает возможность реорганизовывать заброшенные и неэффективно используемые городские участки. Первый договор о КРТ был заключен в Москве в июле 2020 года.

При этом за 2022 год город заключил еще два соглашения о редевелопменте заброшенной стройки на западе города в районе Тропарево-Никулино и бывшей промзоны «Братцево».

До этого заместитель мэра Москвы сообщил, что объем выручки компаний — резидентов технополиса «Москва» в первом квартале 2022 года увеличился на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и превысил шесть миллиардов рублей.