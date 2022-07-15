Врачи перечислили «общие» признаки развития онкологии
Любые уплотнения под кожей могут указывать на развитие рака, предупредили специалисты клиники Мэйо. Они отметили, что эти узлы можно легко почувствовать.
Такие опасные уплотнения могут возникать на шее, в подмышечных впадинах, животе, паху, на грудной клетке, в груди. Они могут указывать на развитие неходжкинской лимфомы, рака молочной железы или внутренних органов.
При обнаружении подобных уплотнений стоит обратиться к специалистам. Онкология, обнаруженная на ранней стадии, легче поддается лечению, передает Nation News.
Признаками рака также являются упадок сил, беспричинное изменение массы тела, характера и частоты стула, кашель, затрудненное дыхание, охриплость голоса.
Ранее онколог Иван Карасев отметил, что на развитие онкологии может указывать цвет лица. Землистый цвет лица может говорить о проблемах с железом, которые часто возникают на фоне опухоли в кишечнике, а желтизна может быть симптомом опухоли головки поджелудочной, передает Царьград.
Ярко выраженная реакция на укусы комаров или мошек может являться симптомом развивающегося онкологического заболевания. Об этом заявил главный онколог «СМ-Клиники», доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.