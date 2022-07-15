Врачи перечислили «общие» признаки развития онкологии

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Любые уплотнения под кожей могут указывать на развитие рака, предупредили специалисты клиники Мэйо. Они отметили, что эти узлы можно легко почувствовать.

Такие опасные уплотнения могут возникать на шее, в подмышечных впадинах, животе, паху, на грудной клетке, в груди. Они могут указывать на развитие неходжкинской лимфомы, рака молочной железы или внутренних органов.

При обнаружении подобных уплотнений стоит обратиться к специалистам. Онкология, обнаруженная на ранней стадии, легче поддается лечению, передает Nation News.

Признаками рака также являются упадок сил, беспричинное изменение массы тела, характера и частоты стула, кашель, затрудненное дыхание, охриплость голоса.

Ранее онколог Иван Карасев отметил, что на развитие онкологии может указывать цвет лица. Землистый цвет лица может говорить о проблемах с железом, которые часто возникают на фоне опухоли в кишечнике, а желтизна может быть симптомом опухоли головки поджелудочной, передает Царьград.

Ярко выраженная реакция на укусы комаров или мошек может являться симптомом развивающегося онкологического заболевания. Об этом заявил главный онколог «СМ-Клиники», доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.