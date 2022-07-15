Полицейские задержали подозреваемого в хищении 21 миллиона рублей в Шереметьево

Фото: МВД

Полиция задержала в аэропорту Шереметьево мужчину, которого подозревают в хищении 21 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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— Подозреваемый был задержан по горячим следам. Во время досмотра он выдал украденные деньги, которые прятал под футболкой, — пояснила Волк.

Задержанный работает грузчиком в аэровокзальном комплексе. Его подозревают в хищении по сговору с группой лиц. Установлено, что подозреваемый вскрыл чужие чемоданы пассажиров рейса Москва-Бишкек. Из одного из них он похитил 10 миллионов рублей, из другого — 11 миллионов.

Следователь Следственного отдела ЛУ МВД России в Шереметьево возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного четвертой частью статьи 158 уголовного кодекса России. Сейчас решается вопрос избрания меры пресечения.

Полиция ищет сообщников задержанного. Также устанавливается возможная причастность преступников к другим подобным случаев.

Недавно московские полицейские задержали троих подозреваемых, которые украли более четырех миллионов рублей у местного предпринимателя.