Более четырех миллионов рублей похитили грабители у бизнесмена в Москве

Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

Столичные полицейские задержали троих подозреваемых в хищении более четырех миллионов рублей у предпринимателя. Об этом в четверг, 14 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, инцидент произошел, когда 46-летний бизнесмен возвращался домой. При себе у него была крупная сумма денег.

Дорогу мужчине перегородил незнакомец, который ударил его по лицу и повалил на землю. Второй злоумышленник снял с предпринимателя куртку, в карманах которой лежали деньги.

Еще один соучастник преступления ждал подельников в припаркованной машине, на которой они после этого скрылись. Причиненный предпринимателю ущерб превысил четыре миллиона рублей.

Подозреваемых задержали по горячим следам, ими оказались трое граждан ближнего зарубежья в возрасте от 31 до 37 лет. Полиции удалось изъять большую часть похищенного.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Решения суда подозреваемые будут дожидаться под стражей — им грозит до 12 лет лишения свободы.

13 июля сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении грабежа в супермаркете на 9-й Парковой улице в Москве.