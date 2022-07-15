Глава МИД Италии: Голову Драги подали Путину на серебряном блюде

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Разногласия в правящей коалиции идут на руку российским властям, а возможный распад правительства сделает Европу слабее. Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

После встречи премьер-министра Италии Марио Драги и президента республики Серджо Маттареллы зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале опубликовал коллаж фотографией Драги и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и подписью «Кто следующий?». Это прокомментировал Ди Майо.

— У меня плачет сердце, когда в Москве вчера вечером поднимали тосты, Медведев радовался, потому что Путину на серебряном блюде подали голову Драги. Автократии поднимают тосты, а демократии слабеют. Без этого правительства Европа тоже становится слабее, — приводит его слова РИА Новости.

Ди Майо добавил, что правительство Драги и поддержавшая его коалиция должны двигаться вперед, что на данный момент «это очень и очень затруднительно».

Накануне президент Маттарелла не принял прошение об отставке премьера и предложил Драги выступить в парламенте, чтобы дать оценку возникшей ситуации на заседании в Сенате Республики. Уточняется, что премьер выступит уже 20 июля.

Решение об отставке премьер принял 14 июля в связи с отказом движения «5 звезд» принять участие в голосовании о доверии правительству в верхней палате парламента Италии. Этим они формально обозначили свой выход из парламентского большинства.