Лондон запросил у Москвы разъяснений в связи со смертью наемника в ДНР

Фото: Pixabay

Министерство иностранных дел Соединенного Королевства обратилось к России в связи с сообщениями о смерти британского наемника Пола Ури в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в комментарии МИД Великобритании.

— Мы в срочном порядке обратились к российским властям за разъяснениями в связи с сообщениями СМИ о смерти британского гуманитарного работника на Украине, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В ведомстве отметили, что уже обсуждают этот вопрос с представителями Украины, а также связались с семьей Ури.

Информацией о смерти британца в плену ДНР поделилась омбудсмен республики Дарья Морозова. По ее словам, наемник скончался 10 июля от хронических болезней и стресса.

Ури был взят в плен в апреле этого года при попытке прорыва через блокпост, который контролировали силы ДНР. Он участвовал в военных операциях в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине, а также занимался набором и обучением наемников для украинских войск.