Омбудсмен ДНР: Пленный британский наемник Ури скончался от болезней и стресса

Фото: Минобороны РФ

Находившийся в плену в Донецкой народной республики (ДНР) британский наемник Пол Ури скончался из-за болезней и стресса. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова.

По ее словам, несмотря на тяжесть инкриминируемого преступления, со стороны ДНР Ури была оказана вся необходимая медицинская помощь. Однако 10 июля наемник скончался.

Она добавила, что Ури был взят в плен в апреле этого года при попытке прорыва через блокпост, который контролировали силы ДНР. Мужчина участвовал в военных операциях в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине, а также занимался набором и обучением наемников для украинских войск, передает слова омбудсмена РИА Новости.

До этого корреспонденты телеканалов RT и ВГТРК показали видео с американскими наемниками, которые были взяты в плен российскими войсками под Харьковом. Видеоролики оба корреспондента опубликовали 17 июня в своих Telegram-каналах.

Так, на видео репортера RT Романа Косарева показан один из наемников — Александр Дрюке. В свою очередь Андрей Руденко, журналист ВГТРК, выложил кадры с другим наемником — Энди Вином. По словам корреспондента, после попадания в плен американские бойцы «возненавидели войну и хотят мира, а еще хотят домой».