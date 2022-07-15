Лжегенерал пытался откупиться от автоинспекторов, попавшись на нарушении ПДД

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Водитель автомобиля Porsche, остановленный сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, попытался дать взятку, показав поддельное удостоверение генерал-майора полиции. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил телеканал Рен ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел еще 30 июня на западе Москвы. Автоинспекторы остановили автомобиль Porsche Cayenne, водитель которого разговаривал по телефону во время движения.

Во время общения с сотрудниками ГИБДД нарушитель продемонстрировал удостоверение пенсионера МВД РФ, согласно которому он якобы имеет звание «генерал-майор полиции». Уточняется, что позже экспертиза показала, что документ был поддельным. Кроме того, предъявленные документы на иномарку также оказались фальшивыми.

Лжеполицейский попытался договориться со стражами порядка, предложив в качестве взятки 40 тысяч рублей. Деньги мужчина передал, положив в паспорт. В результате злоумышленника задержали. В его отношении возбудили уголовное дело за дачу взятки, пишет телеканал.

Ранее в пресс-службе столичной ГИБДД сообщили, что сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали с начала года 112 участников дорожного движения за дачу взятки.