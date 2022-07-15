«Три года вынужденной безработицы»: Вайкуле намекнула на финансовые сложности

Фото: Youtube / А поговорить?

Певица Лайма Вайкуле в интервью одному из латвийских СМИ коснулась темы своего финансового положения, отметив, что оно пошатнулось на фоне событий последних нескольких лет.

По словам артистки, она не всегда знает о положении своих материальных дел, так как этим вопросом занимаются специалисты.

— Да, у каждого бизнеса бывают взлеты и падения. Как могли идти дела у артистов в эти три года вынужденной безработицы? — приводит слова исполнительницы Пятый канал.

Известно, что международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala, основателем которого является певица, отменяется уже третий год подряд. Вначале из-за пандемии коронавируса, а в этом году из-за специальной военной операции России на Донбассе.

Долгие годы певица Лайма Вайкуле скрывала упорную борьбу с раком. Артистка лечилась в Соединенных Штатах и добилась устойчивой ремиссии. Но, как оказалось, ненадолго. На днях стало известно, что у звезды случился рецидив, и на данный момент она находится в тяжелом состоянии.

По мнению врачей, шансы выжить у певицы невысоки.