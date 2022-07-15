Чем будет заниматься Денис Мантуров на посту вице-премьера

Фото: Пресс-служба Совфеда

Государственная дума утвердила кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера России. Эксперты рассказали «Вечерней Москве», чем он будет заниматься, находясь в новой должности.

Политолог Сергей Маркелов считает, что назначение Мантурова на пост вице-премьера расширит его полномочия. Он продолжит заниматься текущими задачами, однако будет более оперативно получать нужную информацию.

— Мантуров получил дополнительный функционал к своей должности министра промышленности и торговли РФ. Это сокращение плеча взаимодействия в системе управления. Денису Мантурову нужно получать информацию напрямую от председателя правительства или президента. Это объединение должностей и повышение статуса укорачивает путь передачи важных сведений. Он получил повышение своего статуса и уровня контроля за теми отраслями России, за которые он отвечает, — считает Маркелов.

Эксперт отметил, что это назначение усилит командную работу правительства России и скорость принятия важных решений.

— Его работа на посту министра промышленности и торговли России требует большой скорости принятия решений. Сейчас правительство работает в режиме антикризисной команды. В такой ситуации очень важно упростить передачу сигнала от одного человека к другому. Это логичное решение. Его назначение — это усиление важности оперативных задач, — подчеркнул специалист.

Директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что повышение Дениса Мантурова связано с увеличением его полномочий для более эффективной работы сектора промышленности в стране.

— Здесь нет никакого секрета. Денис Мантуров будет заниматься вопросами импортозамещения и новой промышленной политикой в нынешних условиях. Именно эти факторы вызвали необходимость повысить его в должности. Он теперь будет курировать не только Министерство промышленности, но и смежные ведомства. А также иметь возможность давать руководящие указания и напрямую контролировать работу всех, кто будет завязан в этом большом и сложном процессе. Отмечу, что он остался ответственным за работу промышленности в данных условиях, но его полномочия повышены от министерского кресла до вице-премьерского, — сказал эксперт.