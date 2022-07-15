Грузчика из Шереметьева, укравшего 21 миллион рублей, заключили под стражу
Суд арестовал грузчика из аэропорта Шереметьево, где тот вытащил из сумок двух пассажиров 21 миллион рублей. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Сегодня по ходатайству следователя Химкинский городской суд Московской области избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала Волк.
По ее словам, мужчина подозревается в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Преступление, о котором идет речь, произошло 15 июля. Грузчик, работавший в аэропорту Шереметьево, вскрыл чемоданы пассажиров рейса Москва — Бишкек. Из одного багажа он похитил 10 миллионов рублей, из другого — 11 миллионов. Во время досмотра он выдал украденные деньги, которые прятал под футболкой.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража».