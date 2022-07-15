«У России много запасов»: как РФ и США могут развивать экономические отношения в обход санкций

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Россия и США могут развивать экономические отношения в обход западных санкций. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, Россия является главным поставщиком металла на мировой рынок. Речь идет прежде всего о палладии и титане, уточнил спикер.

— США, несмотря на свою агрессивную политику, — говорит он, — сокращают санкции в некоторых направлениях. И речь идет в первую очередь о поставках металла. Например, титан используется в машиностроении, в авиационной технике. Кроме того, у России много запасов редких сортов металла, чего нет в Европе и Америке.

Журавлев уточнил, что титан используется в различных сферах. Применение этого металла целесообразно в нефтяной, электротехнической и пищевой промышленностях. Он применяется для изготовления хирургических инструментов и в самой хирургии.

В России, по словам спикера, также имеется необходимое сырье для изготовления электрических батарей.

— Конечно, в этом секторе нам составляет конкуренцию Афганистан. Но в этом мы тоже хороши, и с нами также можно иметь дело, — заметил политолог.

Эксперт уточнил, что общая доля России в поставках редких металлов на мировой рынок составляет около 45 процентов. В заключение Журавлев отметил, что в перспективе Россия может поставлять на мировой рынок воду, так как на территории страны сосредоточены одни из самых больших запасов пресных источников.

О том, что Минфин США разрешил проводить с Российской Федерацией сделки, касающиеся удобрений и медоборудования, стало известно 14 июля. Вашингтон допустил транзакции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, медицинским оборудованием и лекарственными средствами, сообщается на официальном сайте профильного ведомства.