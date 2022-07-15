«Ничего не предвещало»: Виктор Гусев рассказал о последних днях жизни Георгия Ярцева

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Георгий Ярцев был легендарным футболистом и тренером, который смог вытащить «Спартак» на абсолютно новый уровень. Так прокомментировал уход из жизни знаменитого тренера спортивный комментатор Первого канала Виктор Гусев.

По его словам, он крайне шокирован внезапным уходом 74-летнего Ярцева, поскольку еще вчера общался со спортсменом.

— Буквально на днях мы с ним вместе отдыхали в Петербурге. Он, как всегда, был весел, подтянут, шутил и юморил. Говорил мне: «Если у тебя будут хоть какие-то сложности или трудности, то ты всегда можешь ко мне обратиться». Ничего не предвещало беды, — поделился Гусев.

Он отметил, что Ярцев выглядел абсолютно здоровым, полным сил и был в хорошей физической форме, которая позволяла ему выйти на футбольное поле «хоть сейчас». Кроме того, футболист никогда не жаловался на самочувствие и не употреблял алкоголь, но много курил.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что именно благодаря стараниям тренера футбольный клуб «Спартак» расцвел.

— Ярцев был лучшим бомбардиром и вытащил «Спартак» в дивизион. Он был легендарным тренером и футболистом. Был период, когда мы даже работали бок о бок: он комментировал матчи для ВГТРК, а я — для Первого. Так что в некоторой степени он был еще нашим — телевизионным человеком. В последние годы он играл за ветеранов, подарил мне даже свою номерную футболку, — рассказал Гусев.

Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского «Спартака» Георгий Ярцев скончался 15 июля на 75-м году жизни.