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Специалисты дорожного хозяйства провели экскурсию для студентов МАДИ

Антон Махов
Город
Специалисты дорожного хозяйства провели экскурсию для студентов МАДИ
Фото: Telegram / Департамент городского хозяйства Москвы.

Специалисты дорожного хозяйства провели экскурсию для студентов Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

На экскурсии присутствовали 42 первокурсника, они посетили три объекта ГБУ «Автомобильные дороги».

Это асфальтобетонный завод «Дмитровка». Здесь производится асфальт для московских дорог. Ребятам показали асфальтобетонные установки и рассказали, как в лаборатории проверяют качество смесей.

Далее студенты побывали на производственном комплексе «Очаково». Они рассмотрели различные виды дорожно-ремонтной техники.

Продолжилась экскурсия на Кутузовском проспекте. Сейчас на участке магистрали происходит дорожный ремонт. Ребята увидели, как осуществляется фрезерование асфальтобетонного покрытия, сообщают в Telegram-канале Горхозяйства Москвы.

Также в Некрасовке 16 июля появится турбокольцевой перекресток. Он будет находиться на пересечении улиц 2-й Вольской, Инициативной, Люберки и проспекта Победы.

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