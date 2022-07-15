Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию в регионах

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 июля, в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить ситуацию в регионах.

— Мы в ежедневном режиме занимаемся с вами наиболее острыми вопросами, наиболее чувствительными, но не должны забывать и о текущей ситуации в регионах Российской Федерации. Давайте сегодня об этом и поговорим, — отметил он.

По словам российского лидера, в качестве докладчиков выступят директор ФСБ Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев, пишет РИА Новости.

До этого Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве. Согласно указу, председателем организационного комитета назначен заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Сам указ вступил в силу 15 июля. В ходе подготовки к данному событию российскому правительству необходимо утвердить состав оргкомитета и разработать совместно с российским организационным комитетом «Победа» план основных мероприятий.

Также президент уменьшил число заместителей премьер-министра с одиннадцати до десяти человек.