Захарова: Расследование Румынией «преступлений» на Украине политизировано

Фото: МИД РФ

Решение Генпрокуратуры Румынии расследовать якобы совершенные в отношении граждан республики преступления на Украине продиктовано исключительно политическими соображениями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 15 июля.

По ее словам, на днях был зафиксировано сообщение на сайте Генеральной прокуратуры Румынии о начале следственных действий по «фактам нанесения ущерба физической и психической неприкосновенности людей» в отношении румынских граждан в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине

— Абсолютно очевидно, что демарш румынской Генпрокуратуры продиктован исключительно политическими соображениями, смысл которых состоит в дисциплинированной отработке западных так называемых союзнических обязательств, — отметила она.

По словам Захаровой, румынские власти необъективно рассматривают ситуацию на Украине и ее правовые аспекты, передает ТАСС.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что после начала российской спецоперации на Украине 140 стран мира выступили против. Но мнения о допустимых мерах и последствиях кризиса разошлись — многие страны не хотят принимать чью-то сторону, так как это поставит под угрозу их геополитические интересы.