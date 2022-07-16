Минобороны: Националисты проверяют жителей Одессы на наличие родственников в России

Фото: depositphotos

Украинские националисты проверяют жителей Одессы на наличие у них родственников в России. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— Боевики националистических формирований совместно с сотрудниками СБУ заставляют заполнять анкеты об имеющихся родственниках в России, характере общения с ними, а также о наличии знакомых и соседей, выражающих недовольство действиями политического руководства Украины, — рассказал он.

По словам Мизинцева, всех, кого националисты заподозрили в пророссийских настроениях, увозят в неизвестном направлении. Так, уже несколько десятков человек не вернулись в свои дома после задержаний, и об их судьбе ничего неизвестно, передает слова генерал-полковника Telegram-канал «Минобороны России».

Днем ранее Мизинцев заявил, что боевики ВСУ заняли здания больниц и станций скорой помощи в населенных пунктах Одесской области Украины, выгнав оттуда больных и рожениц с младенцами.

12 июля генерал-полковник сообщил, что украинские нацисты планируют очередную провокацию в Одессе с целью обвинить российскую армию. По его словам, в городе планируется отснять три постановочных репортажа.