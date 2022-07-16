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«Это ошеломляющая новость»: Газаев прокомментировал смерть Ярцева

Евгений Белоусов
Общество
«Это ошеломляющая новость»: Газаев прокомментировал смерть Ярцева
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Смерти бывшего главного тренера сборной России по футболу и московского «Спартака» Георгия Ярцева никто не ожидал. Об этом в субботу, 16 июля, рассказал бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев.

— Это не просто печальная новость – это ошеломляющая новость, никто не ожидал. Хочу выразить искренние соболезнования родным и близким Георгия Александровича. Это был мой хороший товарищ и друг, поэтому даже не верится, что его нет сегодня с нами уже, — признался он.

По словам Газзаева, он недавно говорил с советским футболистом Олегом Романцевым. Тот рассказал, что Ярцев планировал вместе с ним отправиться на какое-то мероприятие в скором времени.

— Ушел близкий человек, с которым ты дружил, с которым хоть и были в разных командах, но поддерживали самые теплые дружеские отношения, — передает слова Газзаева «Известия».

Спортивный комментатор Первого канала Виктор Гусев заявил, что Ярцев был легендарным футболистом и тренером, который смог вытащить «Спартак» на абсолютно новый уровень. Он отметил, что Ярцев выглядел абсолютно здоровым, полным сил и был в хорошей физической форме, которая позволяла ему выйти на футбольное поле «хоть сейчас».

Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского «Спартака» Георгий Ярцев скончался 15 июля на 75-м году жизни.

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